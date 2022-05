Fix: Der FC Basel verabschiedet Pajtim Kasami

Der Abgang von Mittelfeldspieler Pajtim Kasami beim FC Basel ist offiziell.

Die Bebbi verabschieden sich am Mittwoch mittels eines Tweets und Abschiedsvideos vom 29-Jährigen, nachdem Kasami am vergangenen Wochenende beim 3:1 gegen Lugano seinen letzten Auftritt im St. Jakob-Park hatte. Zwischenzeitlich stand in der abgelaufenen Saison auch eine Vertragsverlängerung zur Debatte. Gespräche gab es zuletzt allerdings nicht mehr. Kasami will sich neu orientieren. Wohin er wechselt, ist noch nicht bekannt. Der Spielmacher kann sich nach zwei Jahren beim FCB ablösefrei einem neuen Verein anschliessen.

psc 25 Mai, 2022 17:17