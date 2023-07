Fix: Der FC Basel verpflichtet den Georgier Gabriel Sigua

Der FC Basel gibt die Verpflichtung des georgischen Mittelfeldspielers Gabriel Sigua bekannt.

Das 18-jährige Talent, das bereits sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gab, wechselt von Dinamo Tiflis zum FCB und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag bis 2028. Sigua kommt vor allem im offensiven Mittelfeld zum Einsatz.

FCB-Sportdirektor Heiko Vogel ist glücklich über den Neuzugang: "Gabriel gilt zurecht als grosses Talent in Georgien. Er verfügt mit erst 18 Jahren über eine sehr gute Physis und mit seinen 1.90 Meter hat er natürlich auch eine gute Präsenz in der Box. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn als zentralen, offensiven Mittelfeldspieler, der bereits internationale Erfahrung auf höchstem Niveau mitbringt, langfristig an uns binden konnten."

Sigua sagt: "Ich freue mich sehr, dass ich beim FC Basel einen langjährigen Vertrag unterschreiben konnte. Basel ist international bekannt und in der Schweiz sicher der Club mit der grössten Strahlkraft. Ich bin überzeugt, dass ich hier meinen nächsten Entwicklungsschritt machen kann, der FCB bietet hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten für junge Spieler, wie auch ich einer bin."

👋 Sali Gabriel 🔴🔵 Der 18-jährige Mittelfeldspieler Gabriel Sigua wechselt vom georgischen Traditionsclub Dinamo Tiflis per sofort zum FC Basel 1893. Sigua unterschreibt bei Rotblau einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣.#FCBasel1893 #AlliZämme #rotblaulive #Baloise… pic.twitter.com/yl9itDTuHc — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 25, 2023

psc 25 Juli, 2023 18:45