Fix: Alfred Schreuder heuert nach Absage an den FC Basel in Belgien an

Der FC Basel hat Medienberichten zufolge vor der Vertragsverlängerung mit Trainer Patrick Rahmen versucht, diesen durch den Alfred Schreuder zu ersetzen. Der Niederländer sagte den Bebbi allerdings ab und heuert nun stattdessen in Belgien an.

Wie der FC Brügge am Montagabend bestätigt, tritt der 49-Jährige die Nachfolge von Philippe Clement an, der als Nachfolger von Niko Kovac bei der AS Monaco angeheuert hat. Schreuder wird von Assistent Assistent Danijel Zenkovic unterstützt, der Werder Bremen mit sofortiger Wirkung verlässt.

Der belgische Spitzenklub ist von der offensiven Philosophie angetan, die Schreuder auch schon beim FC Basel zu einem heissen Kandidaten machte. Nachdem er zuletzt als Co-Trainer von Ronald Koeman beim FC Barcelona beschäftigt war und die Katalanen nach dessen Entlassung ebenfalls verlassen musste, fühlt er sich nun bereit für einen Job als Cheftrainer. Als solcher war er in der Vergangenheit unter anderem bei der TSG Hoffenheim in der Bundesliga tätig.

Welkom, Alfred Schreuder! 👋🏼

De Nederlander vervangt Philippe Clement en wordt onze nieuwe hoofdcoach. MEER: https://t.co/oCaxZeQylE pic.twitter.com/2E8Y0PUhPW — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 3, 2022

psc 3 Januar, 2022 19:11