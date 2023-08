Fix: Wouter Burger wechselt vom FCB auf die Insel

Der niederländische Mittelfeldspieler unterzeichnet bei Stoke City einen Vierjahresvertrag. Medienberichten zufolge fliessen 4,3 Mio. Pfund. Vor zwei Jahren zahlte der FCB für den damaligen Feyenoord-Profi noch 700'000 Euro. Burger war bis zuletzt ein Leistungsträger der Bebbi und wird nun erstmals in England spielen.

The Potters have completed the signing of midfielder Wouter Burger.

The former Netherlands youth international has penned a four-year contract at the bet365 Stadium, joining for an undisclosed fee from FC Basel.

Welcome to Stoke, Wouter 🇳🇱

