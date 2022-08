Frei & Lang to the Rescue: Der FCB steht in der Conference League

Der FC Basel erreicht sein erstes grosses Saisonziel und zieht nach einem 2:0-Sieg gegen ZSKA Sofia im Rückspiel der Playoffs in die Conference League ein.

Lange Zeit sieht es so aus, wie häufig in dieser Saison: Der FCB drückt, kommt zu Topchancen, aber erzielt keine Tore. Letztlich sind es die beiden Routiniers und Urgesteine Fabian Frei und Michael Lang, die in der zweiten Halbzeit die befreienden Tore zum 2:0-Sieg gegen ZSKA Sofia erzielen und den Bebbi damit die Quali für die Gruppenphase des europäischen Wettbewerbs sichern.

Vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht ist die Teilnahme am Europacup für die Basler elementar. Klubboss David Degen atmet auf der Tribüne auf und auch Edel-Fan Roger Federer freut sich.

Die Gegner des FCB in der Gruppenphase werden am Freitag ausgelost.

psc 25 August, 2022 21:01