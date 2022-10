Gewinner beim FCB: Fabian Frei meldet sich eindrucksvoll zurück

Fabian Frei erhielt am Donnerstagabend beim Auswärtsspiel in der Conference League bei Slovan Bratislava von FCB-Trainer Alex Frei wieder einmal eine Chance in der Startelf. Und der Captain nutzte sie auf eindrückliche Art und Weise.

Der 33-jährige Spielgestalter durfte wieder einmal im Mittelfeldzentrum ran. Und er war der Taktgeber der Bebbi mit den meisten Pässen aller Akteure auf dem Platz. Obwohl das Spiel den Baslern zwischenzeitlich aus den Händen glitt (1:3-Rückstand), schafften sie es das Ruder noch einmal herumzureissen und noch zum 3:3 auszugleichen. Fabian Frei ist im Rückblick einer der grossen Gewinner der Partie, konnte er doch wieder zu jener Dominanz und Stärke finden, die ihn jahrelang auszeichneten.

In dieser Form dürfte der Routinier auch beim Auswärtsspiel am Sonntag in Genf von Beginn weg zum Zug kommen. Und auch seine Chancen auf eine WM-Teilnahme steigen mit jedem Einsatz im FCB-Trikot. Spielpraxis ist für Nati-Coach Murat Yakin ein wichtiger Faktor.

psc 14 Oktober, 2022 14:02