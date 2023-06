Goalie Felix Gebhardt verlässt den FC Basel definitiv

Nachdem der deutsche Keeper Felix Gebhardt in dieser Saison an den Hallerscher FC ausgeliehen war, verlässt er den FC Basel nun endgültig.

Wie die Bebbi mitteilen, schliesst sich der 21-jährige gebürtige Lörracher dem SSV Jahn Regensburg in der 3. Liga an und unterzeichnet dort einen Vertrag für drei Jahre. Felix Gebhardt wechselte im Sommer 2015 vom SV Lörrach-Brombach in die U13 des FCB und absolvierte folglich sämtliche Nachwuchsstufen. Im Jahr 2020 stiess Gebhardt zum Kader der ersten Mannschaft; im Herbst 2021 kam er bei zwei Partien im Schweizer Cup zu seinen beiden einzigen Pflichtspieleinsätzen für Rotblau. Vor einem guten Jahr verlängerte Gebhardt seinen Vertrag in Basel bis 2024 und wechselte gleichzeitig leihweise für ein Jahr zum Halleschen FC in die 3. Bundesliga. In Halle an der Saale kam Gebhardt auf 36 Einsätze in der Meisterschaft und belegte mit seinem Team am Ende den 16. Rang.

❤️ Dangge, Felix 💙 Torhüter Felix Gebhardt verlässt den FC Basel 1893 und unterschreibt beim SSV Jahn Regensburg einen Dreijahresvertrag. Wir wünschen Felix Gebhardt für seine private und sportliche Zukunft nur das Beste und viel Erfolg in der Oberpfalz 🫶 👉… — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 22, 2023

psc 22 Juni, 2023 16:14