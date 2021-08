Golden Boy-Award: Auch ein FCB-Profi ist unter den Kandidaten

Die italienische Zeitung “tuttosport” kürt jedes Jahr den Golden Boy – den besten Spieler unter 21 Jahren. Im Rennen sind noch 60 Kandidaten, darunter auch ein Profi des FC Basel.

Der 19-jährige Stürmer Sebastiano Esposito, der in dieser Saison von Inter Mailand an den FCB ausgeliehen ist, befindet sich noch unter den Anwärtern auf die Auszeichnung. Die Siegchancen des Stürmers dürften aber eher gering sein: Auch bereits bei Topklubs und sogar in A-Nationalmannschaften etablierte Jungstars wie Pedri (FC Barcelona), Mason Greenwod (ManUtd), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) oder Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) sind unter den Nominierten.

psc 20 August, 2021 15:31