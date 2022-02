Granit Xhaka attackiert FCB-Klubboss David Degen

Der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka verfolgt die Situation bei seinem Ex-Klub FC Basel weiterhin ganz genau – und übt nach der 2:4-Niederlage der Bebbi gegen den FCZ heftige Kritik an Klubboss David Degen.

Die Transferpolitik ist dem Arsenal-Profi offensichtlich ein Dorn im Auge. Xhaka kommentiert auf Instagram den Post des Klubs zur Niederlage und schreibt: “So isch es, liebi Fans – wenn me sini Spieler ine tuet und s Gfühl het me ka gwünne eso, loh Spieler spiele wo es wüsse um was es got!” Und weiter: “Und denn wänd ihr das mir Ex-Spieler zrugg kömmet? Mit dere Politik? Niemals! Sicher nid eso! Die einzige wo mir leid tüen sind Fans!”

Xhakas Bruder Taulant sitzt bei der Niederlage im Letzigrund übrigens während 90 Minuten auf der Bank. Ein Umstand, der Granit sicherlich auch verärgert.

In der Vergangenheit hatte er betont, eines Tages zum FCB zurückkehren zu wollen. Dies scheint zurzeit aber in weiter Ferne zu sein.

