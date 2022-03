Nach Xhaka-Kritik: Das sagt FCB-Coach Guillermo Abascal

Der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka meldete sich am Wochenende nach der 2:4-Niederlage des FC Basel beim FC Zürich via Instagram zu Wort und übte mehr oder weniger offene Kritik an der Klubleitung. Trainer Guillermo Abascal reagiert gelassen.

Die Worte des Arsenal-Profis hatten es durchaus in sich. “So isch es, liebi Fans – wenn me sini Spieler ine tuet und s Gfühl het me ka gwünne eso, loh Spieler spiele wo es wüsse um was es got”, schrieb er. Damit eilte er möglicherweise auch seinem Bruder Taulant zu Hilfe, der gegen den FCZ während 90 Minuten auf der Bank sass. Xhaka weiter: “Und denn wänd ihr das mir Ex-Spieler zrugg kömmet? Mit dere Politik? Niemals! Sicher nid eso! Die einzige wo mir leid tüen sind Fans!” FCB-Trainer Guillermo Abascal äussert sich vor dem Spiel beim FC St. Gallen auch zu seiner Entscheidung, Taulant Xhaka gegen die Zürcher nicht aufgestellt zu haben. Ein Problem mit dem zweikampfstarken Mittelfeldspieler habe er keines: “Taulant agiert sehr professionell und ist eine Persönlichkeit. Deshalb müssen wir nicht über den Post von seinem Bruder sprechen. Er liebt Basel und will dem Team und den Jungen helfen. Es war ein taktischer Grund, warum Taulant und Pajtim gegen Zürich draussen waren. Wir wollten pressen und dann die Geschwindigkeit im Mittelfeld und den Platz hinter Zürichs Pressinglinie nutzen.”

Ob Xhaka möglicherweise bereits in St. Gallen zum Zug kommt, lässt er offen. Bei den formstarken St. Gallern fallen der gesperrte Jordi Quintilla und der verletzte Lukas Görtler aus.

psc 3 März, 2022 10:25