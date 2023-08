Grünes Licht: Der FC Basel stimmt Verkauf von Dan Ndoye zu

Der FC Basel verliert einen weiteren Topspieler: Dan Ndoye läuft künftig in der Serie A auf.

Wie italienische Medien berichten, haben sich die Verantwortlichen des FCB am Dienstag mit Funktionären des FC Bologna über einen Verkauf des 22-jährigen Flügelstürmers geeinigt. Ndoye wird demnach zunächst für 2 Mio. Euro bis im kommenden Sommer an den Serie A-Klub verliehen. Danach greift eine Kaufpflicht in Höhe von 8 Mio. Euro. Das Gesamtvolumen des Deals beträgt also 10 Mio. Euro.

Ndoye stiess vor zwei Jahren zunächst auf Leihbasis zum FCB und wurde ein Jahr später fix von der OGC Nizza übernommen. Nun verkaufen die Basler den Nati-Stürmer gewinnbringend weiter. Aus sportlicher Sicht ist es eine weitere Schwächung. Aufgefangen werden könnte sie durch Yusuf Demir, der angeblich vor der Ankunft in Basel steht.

psc 8 August, 2023 18:51