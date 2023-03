Heiko Vogel steht auch gegen Slovan an der FCB-Seitenlinie

Der FC Basel hat unter Interimstrainer Heiko Vogel zu einem Höhenflug angesetzt. Der Deutsche wird die Mannschaft auch im Conference League-Achtelfinale gegen Slovan Bratislava coachen.

Das Hinspiel im St. Jakob-Park steht bereits am kommenden Donnerstag an. Vogel deutet nach dem 1:0-Sieg beim FC Luzern an, dass er die Mannschaft auch da betreuen wird. Zum Stand der Trainersuche sagt er weiterhin nichts. Allerdings betont er, dass er langfristig nicht Cheftrainer bleiben will.

Unter seiner Führung hat die Mannschaft in sieben Spielen nun vier Siege und zwei Remis eingefahren. Die einzige Niederlage im Hinspiel der Conference League-Playoffs gegen Trabzonspor konnte zudem im Rückspiel korrigiert werden.

psc 5 März, 2023 14:21