Heiko Vogel verpasst beim FC Basel die eigene Vorstellungs-PK

Heiko Vogel sollte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz des FC Basel vorgestellt werden. Der neue Sportdirektor hat sie allerdings verpasst.

Wegen der Witterungsbedingungen und einem Flug, der nicht abhob, hat der Deutsche Basel nicht erreicht und fehlte bei der PK. Auf dem Podium nahmen Klubboss David Degen und Cheftrainer Alex Frei Platz. Letzterer betont, dass er sehr eng mit Vogel zusammenarbeiten werde: «Er ist nicht beim FC Basel, weil er ein grossartiger Mensch ist, sondern weil er ein unglaubliches Fachwissen hat. Ich werde das jeden Tag nutzen und er wird so nah wie möglich am Trainerteam sein. Ob er auf der Bank hocken will, dann überlasse ich ihm diese Entscheidung. Für mich wäre das okay.»

Das Jobprofil Vogels umschreibt Degen so: «Ich habe das im Mai oder Juni angekündigt, dass wir einen Sportdirektor suchen. Der klassische Sportchef kümmert sich um Transfers oder Agentenpflege. Für uns war klar, dass er das Bindeglied zum VR ist und dass er den Staff und die 1. Mannschaft eng zu führen. Darum ist Heiko Vogel eine Toplösung, die wir angestrebt haben, weil er Trainer-Fachwissen mitbringt.»

Und weiter: «Es war Trainer und weiss, wie man eine Mannschaft führt. Und wir sind so aufgestellt, dass vieles schon gegeben ist. Heiko bringt das Puzzleteil mit, das noch fehlt. Er kann einiges verstärken, was wir bereits aufgebaut haben. Die Aufgaben und die Challenge sind gross.»

Zur Vertragslänge des neuen Sportdirektors machen die Bebbi bewusst keine Angaben.

psc 14 Dezember, 2022 15:59