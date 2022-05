Heinz Lindner spricht Klartext: Der FC Basel legt ihm einen Wechsel nahe

Heinz Lindner wird beim FC Basel trotz einer starken Saison ins zweite Glied gerückt. Jetzt spricht der österreichische Keeper.

Nach der Verpflichtung von Marwin Hitz ist klar, dass der 31-Jährige so gut wie keine Chance auf den Nummer 1-Posten bei den Bebbi hat. In der “BZ Basel” sagt Lindner, dass ihm von Seitern der Klubleitung sogar ein Transfer empfohlen wird: “Ich will den Zweikampf gerne annehmen, weil ich aufgrund meiner Leistungen dieses Duell nicht scheue. Ich spüre die Zuneigung der Fans, der Stadt und der Region und das möchte ich eigentlich nicht aufgeben. Doch die Situation ist schwierig, weil meinem Berater vom Klub nahegelegt wurde, dass ich mir im Sommer einen neuen Verein suchen sollte.” Ob er dieser Empfehlung nachkommt, weiss Lindner noch nicht: “Ich bin mir bewusst, dass es wohl keinen normalen Zweikampf geben wird. Aber im Fussball geht es oft schnell. Plötzlich passiert was und dann spielst du doch wieder.”

Der Vertrag des bisherigen FCB-Stammkeepers läuft eigentlich noch für eine weitere Saison bis 2023.

psc 27 Mai, 2022 09:42