FCB-Verteidiger Arnau Comas kann diese Saison nicht mehr spielen

Der spanische FCB-Verteidiger Arnau Comas wird in dieser Saison wohl nicht mehr spielen können.

Dies teilen die Basler am Mittwochabend mit. Der 22-Jährige erlitt im Trainingslager in Marbella im Januar eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Nach anfänglicher Besserung hatte sich jüngst herausgestellt, dass die Blessur doch gravierender ist als zunächst angenommen. Nun steht fest, dass Comas noch eine lange Pause benötigt und in dieser Spielzeit nicht mehr zum Zug kommen wird.

psc 5 April, 2023 17:13