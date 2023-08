Hiobsbotschaft für den FCB: Sergio López erleidet Kreuzbandriss

Der FC Basel muss einen schweren Schlag verkraften: Sergio López zieht sich einen Kreuzbandriss zu und wird monatelang ausfallen.

Der FC Basel verkündet am Freitagnachmittag eine Hiobsbotschaft: Sergio López erleidet eine schwerwiegende Verletzung. Der Rechtsverteidiger hat sich am Mittwoch im Training schwer verletzt. Wie die Untersuchungen ergeben haben, erlitt der 24-Jährige einen Kreuzbandriss im rechten Knie. López wird am kommenden Dienstag in der Rennbahnklinik operiert und fällt für mehrere Monate aus.

🏥 Sergio López erleidet Kreuzbandriss Rechtsverteidiger Sergio López hat sich am Mittwoch im Training schwer verletzt. Wie die Untersuchungen ergeben haben, erlitt der 24-Jährige einen Kreuzbandriss im rechten Knie. López wird am kommenden Dienstag in der Rennbahnklinik… pic.twitter.com/ghOyRIBtTt — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) August 11, 2023

adk 11 August, 2023 16:59