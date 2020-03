Ivan Rakitic zurück beim FC Basel

Ivan Rakitic genoss einen Grossteil seiner fussballerischen Ausbildung beim FC Basel. Letzte Woche traf er seinen Ex-Klub wieder einmal.

Der kroatische Vize-Weltmeister besuchte die U13 und U14 der Basler, die gerade in einem Trainingslager in Spanien weilten und verteilte unter anderem einige Geschenke. Die jungen Kicker strahlten und hatten eine Menge Freude. Und auch Ivan Rakitic hatte sichtlich Spass am Treffen. Der 31-Jährige spielt seit 2014 für Barça. Eine Rückkehr als Profi zum FCB wird es wohl nicht geben, in der Vergangenheit sagte er, dass von seinen Ex-Klubs nur der FC Sevilla für eine Rückkehr infrage käme.

Zumindest ein Treffen mit Junioren liegt aber alleweil drin, wie dieses Bilder zeigen:

Ivan Rakitic hat uns besucht 😍! Unser ehemaliger Nachwuchsspieler hat letzte Woche bei unserer U13 und U14 im Trainingslager in Spanien vorbei geschaut und Geschenke verteilt 🎁 ⚽. Dangge füre Bsuech liebe Ivan 🙏🏽 #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/v6j2jlXd4Y — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) March 4, 2020

psc 4 März, 2020 12:58