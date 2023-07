Ex-FCB-Verteidiger Jasper van der Werff sucht neuen Klub - Rückkehr in die Schweiz?

Abwehrspieler Jasper van der Werff, der einst beim FC St. Gallen ausgebildet und später auf Leihbasis auch für den FC Basel aktiv war, sucht einen neuen Klub.

Der 24-jährige Innenverteidiger hat beim SC Paderborn in der 2. Bundesliga keine Zukunft mehr und wurde nun freigestellt, um sich aktiv auf Vereinssuche begeben zu können. Van der Werff stiess 2021 nach Paderborn und bestritt bisher 37 Spiele in der 2. Bundesliga. In der vergangenen Spielzeit kam er jedoch nur noch zum Saisonstart zum Zug. In den Planungen von Trainer Lukas Kwasniok spielt er keine zentrale Rolle mehr.

Möglicherweise steht für den gebürtigen St. Galler eine Rückkehr in die Schweiz an.

psc 20 Juli, 2023 14:57