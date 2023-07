Jonathan Dubasin zum Medizintest beim FC Basel

Der FC Basel wird am Montag wohl gleich zwei Neuzugänge bekanntgeben: Neben Mittelstürmer Thierno Barry wechselt mit dem spanisch-belgischen Doppelbürger Jonathan Dubasin ein weiterer Angreifer zu den Bebbi.

Der 23-Jährige wird laut "Basler Zeitung" am Montag zum Medizincheck und zur Vertragsunterschrift in Basel erwartet. Dubasin lief zuletzt für den spanischen Zweitligisten Albacete auf und erzielte in der vergangenen Saison in 43 Pflichtspielen elf Tore. Die Ablöse soll rund 1,5 Mio. Franken betragen.

Ein weiterer heisser Transferkandidat beim FCB bleibt GC-Profi Dominik Schmid. Die Klubleitung der Basler möchte den Ex-Junior unbedingt zurückholen. Allerdings besteht mit den Hoppers noch keine Einigung bezüglich der Ablöse.

psc 3 Juli, 2023 11:51