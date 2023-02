Kaly Sene wieder im FCB-Kader – Heiko Vogel erklärt Vorgehen

Der FC Basel setzt wieder auf Kaly Sene, zumindest als Joker. Heiko Vogel erklärt, warum er den Stürmer wieder mit zu den Spielen nimmt.

Kaly Sene stand in diesem Winter eigentlich auf der Abgangsliste, der FC Basel hatte sich allerdings vergeblich darum bemüht, einen Abnehmer für den 21-Jährigen zu finden.

Gegen Sion in der Super League und Trabzonspor in der Conference League stand Sene wieder ganz normal im Basler Aufgebot und wurde jeweils in den Schlussminuten eingewechselt.

«Ich will nicht von einer Begnadigung reden, aber er gehört wieder dazu», kommentiert Interimstrainer und Sportdirektor Heiko Vogel die Personalie. «Kaly hat Fähigkeiten, die uns helfen. Ganz einfach. Ich wäre ja blöd, darauf zu verzichten.»

Eine Zukunft am Rheiknie hat Sene dennoch nicht. Der Vertrag des Senegalesen läuft aus und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht verlängert.

aoe 18 Februar, 2023 15:40