Kaufmann: “Beim FCB wollen wir nicht um die goldene Ananas spielen”

Am Samstag, 16. Juli, startet der FC Basel gegen Winterthur in die Saison. Kaderplaner Philipp Kaufmann hofft auf eine möglich erfolgreiche Spielzeit.

Den letzten Meistertitel holte der FC Basel 2017, den letzten Cup 2019: Im Vorfeld der neuen Saison wünscht sich Philipp Kaufmann, dass Rotblau endlich wieder um Pokale spielt. “Wir müssen um den Titel mitspielen. Das ist uns in der letzten Saison nicht gelungen. Beim FCB wollen wir nicht um die goldene Ananas spielen, sondern um Titel. Und deshalb werden wir in dieser Saison alles daran setzen, dass wir bis zum Schluss um den Titel kämpfen”, sagte Kaufmann bei “Telebasel”.

Nachwuchschef Massimo Ceccaroni findet diese Kampfansage gut. “Es wird sehr spannend. Aber in Basel erwartet man den Titel, das muss der Anspruch sein. Dementsprechend finde ich das gut, dass man das auch so offen kommuniziert. Ich denke Alex Frei und sein Team werden damit keine Probleme haben”, so Ceccaroni.

adk 12 Juli, 2022 13:58