Kemal Ademi darf ab sofort für die Nati stürmen

Die Schweiz darf demnächst einen neuen Nati-Stürmer in Empfang nehmen: FCB-Angreifer Kemal Ademi ist ab sofort spielberechtigt.

Der 24-Jährige wurde in Deutschland geboren, kam aber im Dezember 2002 im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie in den Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Seither lebte er während fast 14 Jahren in der Schweiz. Bereits seit 2011 ist er im Besitz der Schweizer Staatsbürgerschaft. Der Schweizerische Fussballverband hat am 24. Juni vom FIFA-Einzelrichter der Kommission für den Status von Spielern nun grünes Licht erhalten, Kemal Ademi künftig in SFV-Auswahlen aufzubieten.

Der FCB-Stürmer ist ab sofort also auch eine Option für Vladimir Petkovic. In der laufenden Saison erzielte er für die Bebbi in 30 Spielen zehn Tore.

Kemal Ademi ab sofort für die Schweiz spielberechtigt. Kemal Ademi peut désormais jouer pour la Suisse. Kemal Ademi può giocare sin da subito per la Svizzera. Infos 👉 https://t.co/V9jC5VdxBV pic.twitter.com/8jiZcvNqfW — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) June 26, 2020

psc 26 Juni, 2020 14:19