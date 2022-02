Paukenschlag in Basel: Der FCB feuert Patrick Rahmen

Der FC Basel trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer Patrick Rahmen.

Trotz eines souveränen 3:0-Siegs gegen Lausanne am vergangenen Samstag muss der 52-Jährige seinen Hut nehmen. Als Grund werden die “unbefriedigende sportliche Gesamtentwicklung der 1. Mannschaft” und eine mangelnde “klare Perspektive” angegeben. Bis Saisonende wird an Stelle von Rahmen der bisherige Assistent Guillermo Abascal die Mannschaft betreuen. Der Spanier wird neu von Marco Walker assistiert, der ans Rheinknie zurückkehrt. Boris Smiljanic, der gemeinsam mit Abascal erst in der Winterpause als Assistenztrainer geholt wurde, verlässt den Klub bereits wieder. Er habe “aus persönlichen Gründen um die Auflösung seines Vertrags gebeten.”

Der Klub gibt an, dass nach der gemeinsamen Analyse mit Rahmen nach der Hinrunde die angesprochenen Punkte aus Sicht des Verwaltungsrates und der Klubführung zu wenig deutlich umgesetzt worden seien. Rahmen bleibt allerdings noch bis 2023 unter Vertrag. In den kommenden Monaten soll die Möglichkeit einer weiteren Zusammenarbeit innerhalb des Klubs geprüft werden.

ℹ️ Der FC Basel 1893 hat entschieden, sich aufgrund der unbefriedigenden sportlichen Gesamtentwicklung der 1. Mannschaft – und mangels klarer Perspektive diesbezüglich – von Cheftrainer Patrick Rahmen zu trennen 👇#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulivehttps://t.co/GjLzOTSqDx — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 21, 2022

psc 21 Februar, 2022 15:21