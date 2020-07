Koller stellt Oberlin Kurz-Einsatz in Aussicht…

Heute Abend (18.15 Uhr) trifft der FC Basel auf den Neuchatel Xamax FCS. Dimitri Oberlin, der seit Kurzem wieder dem Bebbi-Kader angehört, wäre spielfähig. Marcel Koller kann sich mit einem Kurzeinsatz arrangieren, sollte die Spielerlaubnis rechtzeitig eintreffen.

Luca Zuffi, Afimico Pululu und Ricky van Wolfswinkel fehlen dem FC Basel im Heimspiel gegen den Neuchatel Xamax FCS genauso wie der gesperrte Omar Alderete. Ein Fragezeichen steht noch hinter Dimitri Oberlin, der nach seiner Ausleihe zum belgischen Erstligisten Zulte Waregem zurückgekehrt war.

“Dimitri Oberlin ist was die Fitness betrifft noch nicht bei 100 Prozent. Mit jedem Training wird sich das verbessern. Ein Kurzeinsatz wäre aber stand heute möglich”, sagte FCB-Trainer Marcel Koller während der Presserunde am Freitag. “Bei so vielen Spielen muss man bei der Personalplanung sehr flexibel sein.”

Dass Koller mit Oberlin noch mal eine Option mehr für den anstrengenden Saisonendspurt hinzubekommen hat, kommt dem Basler Übungsleiter natürlich gelegen. Ein Problem bleibt aber dann doch: Oberlin ist Stand jetzt noch nicht spielberechtigt für das Xamax-Spiel. In Belgien war er zuvor meist Ersatz, kam auf 22 Einsätze mit nur drei Toren.

