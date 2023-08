In der Krise: Der FCB lässt wohl auch Dan Ndoye ziehen

Der FC Basel könnte in diesem Sommer mit Dan Ndoye einen weiteren Topspieler ziehen lassen.

Laut Transferexperte Gianluca di Marzio haben sich die Bebbi mit dem FC Bologna aus der Serie A über die Ablöse für den 22-jährigen Angreifer geeinigt. Demnach werden 9 Mio. Euro plus bis zu 2 Mio. Euro an den Super Ligist fliessen. Ndoye soll den Wechsel in die Topliga forcieren.

Allerdings kommt dieser nur dann zustande, wenn der FCB einen Ersatz an Land gezogen hat. Solange dies nicht der Fall ist, will sich der FCB, der kadertechnisch für diese Saison ohnehin noch zu dünn besetzt ist, nicht von Ndoye trennen.

psc 8 August, 2023 09:29