Lang spricht nach FCB-Pleite Klartext: "War ein peinlicher Auftritt"

Nach der Halbfinal-Qualifikation in der Vorsaison steht der FC Basel nach der 1:3-Pleite gegen das kasachische Team Tobol Kostanai heuer in der Conference League bereits nach der ersten Hürde vor dem Aus. Verteidiger Michael Lang kann den Auftritt nur schwierig in Worte fassen.

Nachdem die Bebbi bei ihrer Heimpremiere in dieser Saison gegen die Kasachen trotz mässiger Leistung nach 45 Minuten 1:0 in Front liegen, fallen sie im zweiten Umgang völlig auseinander: Zwei Elfmeter gegen sich, zwei Rote Karten und drei Gegentreffer stehen am Ende als Bilanz. "Wir spielten eine katastrophale Viertelstunde nach der Pause. Zwei Penaltys, zwei rote Karten, dann war das Spiel gefühlt schon gelaufen", sagt Lang nach dem Spiel gegenüber "SRF" und findet schliesslich noch deutlichere Worte: "Dieser Plan ging total in die Hose, es war ein peinlicher Auftritt."

Eine Erklärung findet der Abwehrspieler für den desolaten Auftritt dann doch: "Uns fehlen noch die Automatismen, während der Gegner in der Meisterschaft von 16 oder 17 Spiele gemacht hat." Ausserdem sei durch Abgänge wie jenen von Zeki Amdouni oder Dan Ndoye auch viel Qualität verloren gegangen.

Für Lang und seine Mitspieler war es in jedem Fall ein herber Rückschlag: "Einen solchen Tiefpunkt zum Start einer Saison habe ich auch fast noch nie erlebt." Ob dieser in der kommenden Woche nach einer langen Reise nach Kasachstan korrigiert werden kann, ist fraglich.

psc 28 Juli, 2023 09:29