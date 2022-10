Ein Learning gezogen: Alex Frei will weniger rotieren

Nach den schwachen Auftritten gegen Slovan Bratislava und in Lugano zieht FCB-Coach Alex Frei konkrete Konsequenzen, wie er vor dem Rückspiel bei Slovan in der Conference League kundtut.

Der 43-Jährige hat zuletzt vor allem in der Offensive immer wieder neue Aufstellungen ausprobiert. Damit soll bald Schluss sein. «Vielleicht werden wir in den kommenden Wochen weniger rotieren», kündigt Frei an. Zwar brauche jeder Spieler für seine persönliche Entwicklung auch viele Einsätze, «aber vielleicht ist weniger für das Gesamtkonstrukt manchmal mehr», führt der Basler Trainer voraus.

Grundsätzlich will Frei, dass seine Mannschaften wieder zu den «Grundtugenden» kommt. Ein Mentalitätsproblem sieht er im Gegensatz etwa zu Philipp Degen, der die Einstellung der Spieler zuletzt infrage stellt, nicht. Vielmehr sei es ein schwieriger Prozess, junge Spieler einzubinden und zu entwickeln. «Wir haben vier bis sechs Spieler, die in der letzten Saison 30 oder mehr Profispiele bestritten haben – 23 haben das nicht», sagt Frei. Nun gehe es darum, den Rhythmus zu finden.

