Die Luzerner Fans verzeihen Jashari den FCB-Flirt

Die Fans des FC Luzern nehmen Mittelfeldstratege und Ex-Captain Ardon Jashari dessen Flirt mit dem FC Basel nicht übel, wie der Sonntag gezeigt hat.

Erstmals seit dem Wirbel um den gewünschten, aber letztlich nicht erlaubten Wechsel des 21-Jährigen zum FCB stand dieser beim 2:1-Sieg Luzerns gegen Stade Lausanne-Ouchy wieder auf dem Platz. Trainer Mario Frick hatte Jashari zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Viele hätten Pfiffe der FCL-Fans gegen den eigentlich wechselwilligen Profi erwartet. Diese gab es allerdings nicht. Stattdessen wurde er nach Spielschluss sogar gefeiert. Jashari höchstpersönlich kurbelte die Siegeswelle an und hüpfte nach dem Sieg mit dem Rest der Mannschaft.

Trainer Mario Frick sagte hinterher, dass ihm Jashari signalisiert hatte, dass er mental für einen Einsatz bereit sei. Allerdings weise er noch Trainingsrückstand auf. Nun ist aber klar: Ab sofort ist der Spielmacher wieder vollständiges Mitglied der Mannschaft.

Den nächsten Einsatz könnte Jashari bereits in der Conference League-Quali gegen Djurgardens IF am Donnerstag, erneut vor eigenem Anhang, haben.

psc 31 Juli, 2023 12:03