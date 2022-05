Match for Peace: Der FC Basel hat 100’000 Franken gesammelt

Der FC Basel hat mit seinem Match for Peace gegen Dynamo Kiew eine Summe von 100’000 Franken gesammelt. Der gesamte Betrag wird der Glückskette zugeführt.

Dieses erfreuliche Ergebnis teilen die Bebbi am Donnerstag mit. Am 4. Mai trug der FCB im St. Jakob-Park ein Benefizspiel gegen Dynamo Kiew aus. Insgesamt resultierte ein Einnahmeüberschuss von 75’000 Franken. Der FCB rundet den Betrag auf 100’000 Franken auf. Der gesamte Erlös kommt via Glückskette der unter dem Angriffskriegs Russlands notleidenden ukrainischen Bevölkerung zugute.

psc 19 Mai, 2022 14:27