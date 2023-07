Milan befasst sich mit FCB-Profi Riccardo Calafiori

Linksverteidiger Riccardo Calafiori vom FC Basel weckt Begehrlichkeiten in seiner Heimat.

Laut italienischen Medienberichten schielt der AC Mailand auf den 21-Jährigen, der erst vor Jahresfrist von der AS Roma zu den Bebbi wechselte. Bei einem Verkauf müssten die Bebbi 40 Prozent der Einnahmen an die Giallorossi abgeben. Grundsätzlich steht Calafiori in Basel aber bis 2025 unter Vertrag, somit hat der Super Ligist vorerst alle Trümpfe in den eigenen Händen.

Sportlich hat sich der Youngster am Rheinknie rasch zu einer wichtigen Kraft entwickelt. Auch in der neuen Saison spielt er in den Planungen des neuen FCB-Trainers Timo Schultz grundsätzlich eine wichtige Rolle.

Bei Milan könnte Calafiori Linksverteidiger Fodé Ballo-Touré ersetzen, der vor einem Abgang steht.

psc 21 Juli, 2023 11:09