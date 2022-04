“Müssen noch mehr geben”: Sebastiano Esposito will endlich wieder gewinnen

Der FC Basel kann am Sonntag die Meisterschaft in der Super League entscheiden. Bei einer Niederlage im Heimspiel gegen den FC Luzern könnte sich der FC Zürich vorzeitig zum Meister krönen. Sebastiano Esposito hat da etwas dagegen.

Drei Unentschieden in Folge haben den FC Basel mal wieder nicht weitergebracht. Die Trendwende soll am Sonntag (16.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Luzern eingeleitet werden. Dafür steht Sebastiano Esposito mit seinem Namen.

“In den vergangenen drei Spielen haben wir jeweils viel investiert, uns aber nicht mit drei Punkten belohnt. Gegen Luzern müssen wir am Sonntag noch mehr geben”, blickt Esposito auf das Duell mit den Innerschweizern. “Für uns selbst, aber vor allem für unsere Fans im Joggeli, die uns in jedem Spie anfeuern und unterstützen. Mit Leidenschaft, Stolz und unseren Fans im Rücken wollen wir am Sonntag die drei Punkte holen.”

Für den FCB gilt es aber nicht nur den eigenen Lauf der vergangenen Wochen in die richtige Richtung zu lenken. Die Basler wollen ausserdem die Meisterschaft des FC Zürich verhindern. Sollte der Tabellenführer am Samstag (17.30 Uhr) sein Heimspiel gegen den FC Sion gewinnen und Basel verlieren, wäre der FCZ vorzeitig Meister.

