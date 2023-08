Nächste Hiobsbotschaft: FCB-Captain Fabian Frei ist verletzt

Dem FC Basel klebt das Pech weiterhin an den Füssen. Nun hat es auch Captain Fabian Frei erwischt.

Wie die Bebbi mitteilen, hat sich der 34-Jährige am Mittwoch im Training einen Bänderriss zugezogen. Mindestens die nächsten beiden Spiele gegen Lausanne-Sport in der Meisterschaft (13.8.) und gegen Saint-Blaise im Cup (20.8.) wird Frei verpassen. Ob er für den Klassiker gegen den FC Zürich am 3. September wieder zur Verfügung steht, ist offen.

🏥 Fabian Frei hat sich im gestrigen Training einen Bänderriss am Fuss zugezogen und fällt mindestens für die nächsten beiden Spiele aus. Wir wünschen unserem Captain eine schnelle und gute Besserung!#FCBasel1893 #AlliZämme #rotblaulive — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) August 10, 2023

psc 10 August, 2023 11:04