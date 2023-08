Nächster FCB-Neuzugang: Renato Veiga vor der Ankunft

Der FC Basel nimmt eine weitere Veränderung an seinem Kader vor: Für den nach Bologna wechselnden Riccardo Calafiori holen die Bebbi wohl Renato Veiga an Bord.

Portugiesischen Medienberichten zufolge hat sich der 20-Jährige mit dem FCB auf einen Wechsel verständigt. Auch mit Sporting, wo der Youngster bis 2025 unter Vertrag steht, scheint alles klar zu sein. Noch ist unklar, ob Veiga fix oder auf Leihbasis nach Basel wechselt.

In der Mannschaft wird er Riccardo Calafiori ersetzen, der in seine italienische Heimat zurückkehrt. Zuletzt war Veiga für ein halbes Jahr an Bundesligist Augsburg verliehen.

psc 21 August, 2023 16:43