Neo-Trainer Schultz zieht positives Erstfazit

Der FC Basel blickt auf ein Trainingslager in Seefeld zurück. Trotz Niederlage im Test zieht Trainer Timo Schultz ein positives Fazit.

Zum Abschluss des Trainingslagers in Seefeld kassierte der FC Basel gegen CSKA Sofia zwar eine 0:1-Niederlage, trotzdem ist Timo Schultz zufrieden mit dem, was seine Mannschaft bislang umzusetzen wusste.

"Nach einer Woche ein Fazit zu ziehen ist sicher noch etwas zu früh - vor allem in Anbetracht dessen, dass nächste Woche einige Spieler zurückkehren und wir diese Konstellation so wohl nicht im Saisonbetrieb sehen werden. Aber wir haben eine junge Truppe, mit vielen talentierten Spielern, die schon viel von dem umgesetzt haben, was wir bisher trainierten", so der deutsche Coach.

adk 2 Juli, 2023 17:39