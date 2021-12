Neue Idee beim FCB: Patrick Rahmen könnte neuen Assistenten erhalten

Der FC Basel hat bislang noch keine Entscheidung bekanntgegeben, ob Trainer Patrick Rahmen nun im Amt bleibt oder vor der Rückrunde doch noch ersetzt wird. Nun gibt es offenbar eine neue Idee.

Laut “Blick” könnte der 51-Jährige im Amt bleiben, aber einen neuen Assistenten zur Seite gestellt bekommen. Bislang arbeitet Rahmen mit Michael Silberbauer und Ognjen Zaric zusammen. Als neue Assistenten kommen nun Ex-Profi Boris Smiljanic und Ex-Lugano-Coach Guillermo Abascal infrage. Gespräche sollen bereits geführt worden sein.

Die Bebbi rücken am 3. Januar ins Trainingslager in Dubai ein. Gut möglich, dass dann bereits ein neuer Assistent an Bord ist.

psc 30 Dezember, 2021 11:58