Diese neuen Methoden installiert Guillermo Abascal beim FC Basel

Guillermo Abascal hat in dieser Woche beim FC Basel das Zepter als neuer Cheftrainer übernommen. Unter dem Spanier gelten gewisse neue Regeln.

Bei einem Besuch am Seitenrand wird vor allem etwas auf Anhieb deutlich: Abascal kommuniziert mit seinen Spielern auf Englisch. Der Spanier spricht kaum Deutsch und muss deshalb mit seinem Team in anderer Sprache kommunizieren. Laut “Blick” besucht er seit längerem einen Deutsch-Kurs. Für Anweisungen in dieser Sprache reicht es aber noch nicht. Die Stimmung im Training ist dennoch gut: Es wird viel gelacht und gewitzelt – obwohl der bei den Profis beliebte Patrick Rahmen vor wenigen Tagen entlassen wurde und zudem das Spitzenspiel gegen den FC Zürich vor der Haustüre steht.

Abascal seinerseits bereitet sich akribisch auf jede Trainingseinheit vor und ist jeweils bereits 20 Minuten vor Beginn auf dem Platz. Er forciert stets das Training mit Ball, gibt klare Anweisungen und unterbricht auch einmal, wenn ihm etwas nicht gefällt.

Der FCB ist die vierte Station für den 32-Jährigen, wo dieser als Cheftrainer angestellt ist. Am Sonntag steht er mit seinem Team beim Tabellenleader gleich vor einer ganz grossen Aufgabe.

psc 25 Februar, 2022 10:20