Neuer FCB-Trainer Guilllermo Abascal: “Ich weiss, was dieser Klub braucht”

Guillermo Abascal ist seit Montag und der Entlassung von Patrick Rahmen der neue Cheftrainer beim FC Basel. Zuvor arbeitete er acht Wochen als Assistent. Der 32-jährige Spanier fühlt sich bereits für die neue Aufgabe.

Am Dienstag hat er seine erste Trainingseinheit als FCB-Chefcoach geleitet. Und Abascal ist zufrieden. Gegenüber der “Basler Zeitung” resümiert er nach dem ersten Trainingstag: “Mein Eindruck ist gut, weil ich grosses Vertrauen in diese Spieler, dieses Team, diesen Club habe. Auch das Feedback der Spieler ist toll. Ich versichere Ihnen: Ich werde jeden Tag 100 Prozent geben, um dieser Mannschaft zu helfen.” Abascal fühlt sich gewappnet für die neue Aufgabe. Dass er bereits seit einigen Wochen im Verein ist, hält er für einen grossen Vorteil: “Nun kenne ich die Situation beim FCB und weiss, was dieser grosse Club braucht, um jeden Tag besser zu werden. Meine Aufgabe ist es nun, mit meiner Mentalität den Spielern zu helfen.”

Er könnte sich gleich auf das Wesentliche auf dem Platz konzentrieren. Das Wichtigste sei, dass “wir für den Club, für die Fans und für die Stadt guten Fussball zeigen.”

Das erste Spiel für Abascal als Cheftrainer des FCB an der Seitenlinie ist gleich ein Kracher: Am Sonntag gastieren die Bebbi bei Tabellenleader FC Zürich.

psc 23 Februar, 2022 10:33