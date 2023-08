Neuer Klub mischt bei FCB-Verteidiger Arnau Comas mit

Obwohl Arnau Comas dem FC Basel momentan fehlt, schreibt er trotzdem Schlagzeilen. Und zwar welche, die dem FCB-Anhang überhaupt nicht gefallen dürften. Es gibt einen weiteren Interessenten für den Abwehrspieler.

Anfang Juli hatte 4-4-2.ch vom Interesse des FC Girona und des FC Brügge an Arnau Comas (23) berichtet. Beide Vereine haben sich nach dem Innenverteidiger des FC Basel erkundigt. Die "AS" nennt nun den KRC Genk als weiteren Interessenten.

Comas ist beim FCB gesetzt, so dass in dieser nur ungern ziehen lassen möchte – vor allem nicht bei dem Qualitätsverlust, der bereits verdaut werden muss. In Adrian Leon Barisic hat Rotblau immerhin einen neuen Verteidiger dazugeholt.

Zwischen einer und zwei Millionen Euro soll die Ablöse für Comas betragen, der am Rheinknie noch über einen Vertrag bis 2026 verfügt. Das Interesse aus Brügge soll inzwischen abgekühlt sein, Girona beschäftigt sich gar nicht mehr mit der Personalie.

Am Spielbetrieb kann Comas momentan nicht teilnehmen, laboriert er doch an einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel.

aoe 19 August, 2023 17:19