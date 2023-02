Neuer Trainer: Der FC Basel hat mehr als 50 Bewerbungen bekommen

Der FC Basel befindet sich nach der Entlassung von Alex Frei am vergangenen Montag auf Trainersuche. Sportdirektor Heiko Vogel gibt kleine Einblicke in den Prozess.

Auf der Pressekonferenz vor dem Super League-Spiel gegen Sion sagt der 47-jährige Deutsche, dass er sein Engagement als Interimstrainer so kurz wie möglich halten wolle. Ein neuer Cheftrainer soll also baldmöglichst gefunden werden. Zum Profil des gesuchten Trainers will er öffentlich keine Angaben machen. Intern habe man aber natürlich gewisse Vorstellungen.

Gewisse Trainer fallen aus finanziellen Gründen aus dem Raster, führt Vogel aus. Bisher seien bereits über 50 Bewerbungen bei den Bebbi eingegangen: «Ich freue mich über die Bewerbungen, das zeigt, wie attraktiv der Job ist. Wir machen uns unsere Gedanken und suchen uns dann den Trainer aus, der für uns passt.»

psc 10 Februar, 2023 15:10