Der neue Trainer des FC Basel könnte aus Kroatien kommen

Der FC Basel sucht unter Hochdruck einen neuen Trainer. Der Kroate Nenad Bjelica könnte ein Thema sein.

Der 51-Jährige war bis im September des vergangenen Jahres in seiner Heimat bei NK Osijek tätig. Davor trainierte Bjelica aber auch schon Klubs aus Österreich (u.a. Austria Wien), Italien (Spezia Calcio) und Polen (Lech Posen). Mit Dinamo Zagreb war er zwischen 2018 und 2020 zweimal kroatischer Meister und einmal Cupsieger.

Gemäss «Nau.ch» ist der Name mit grosser Vorsicht zu geniessen. Der Kroate wäre für die Bebbi aber eher finanzierbar als Kandidaten der Grössenordnung Gerardo Seoane oder Adi Hütter, bei denen ohnehin fraglich ist, ob sie in Basel unterschreiben würden.

Die Suche am Rheinknie geht erst einmal weiter. Am Sonntag wird im Heimspiel gegen Servette erneut Sportchef Heiko Vogel an der Seitenlinie stehen, der das Traineramt aber so schnell wie möglich abgeben möchte.

psc 17 Februar, 2023 17:51