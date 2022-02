Neuzugang Adam Szalai richtet grosse Worte an die FCB-Fans

Neuzugang Adam Szalai hat sich beim FC Basel mit einem Treffer beim Debüt hervorragend ins Team eingefügt. Beim Spiel im St. Jakob-Park war er insbesondere von den Fans angetan.

Nach der Partie richtet der 34-jährige Ungare Worte in Richtung der Muttenzerkurve, die ihn mit einer Choreo vor Spielbeginn ganz besonders beeindruckt hat, wie er “Blick” verrät: “Es war ein unfassbar schönes Gefühl. Ich habe die Fans schon lange nicht mehr so erlebt. Mit Feuerwerk! Ich hatte Gänsehaut auf der Bank.” Szalai wurde beim 3:0 gegen Lausanne nach der Halbzeitpause eingewechselt und erzielte in der 65. Minute sogleich sein erstes Tor im FCB-Trikot. Über seine eigene Leistung will der Torjäger noch keine grossen Worte verlieren. Es läge viel Arbeit vor ihm und seinen Teamkollegen.

Szalai muss sich übrigens auf Einsätze in der Meisterschaft konzentrieren. Für den Conference League-Kader konnte er aufgrund des späten Transfers nicht rechtzeitig gemeldet werden.

psc 20 Februar, 2022 14:03