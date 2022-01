Neuzugang beim FC Basel: Emmanuel Essiam ist da

Der FC Basel nimmt den ghanaischen Mittelfeldspieler Emmanuel Essiam unter Vertrag.

Der 18-Jährige unterschreibt am Rheinknie einen langfristigen Vertrag bis 2026. “Wir freuen uns, dass wir mit Emmanuel ein vielversprechendes Talent im Mittelfeld, langfristig an den FCB binden konnten. Er verfügt über eine gute Dynamik, ist wendig und agil. Er arbeitet hart im Zentrum, stets im Dienst der Mannschaft und kann dadurch viele Bälle vom Gegner zurückerobern”, sagt FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann zum Neuzugang. Essiam stösst vom Berekum Chelsea FC aus der Ghana Premier League zum FCB. Er ist U20-Nationalspieler, hat Paul Pogba zum Vorbild und freut sich auf die neue Herausforderung: “Ich bin ein zentraler Mittelfeldspieler, ich laufe viel, gehe gerne in Zweikämpfe und mag es, mit meiner Mannschaft einen dominanten Fussball zu spielen. Mit meiner Spielübersicht kann ich die Mannschaft sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung unterstützen. Im Spiel versuche ich die gegnerischen Linien mit klugen Pässen zu durchbrechen. Ich fühle mich geehrt und freue mich, beim FCB zu sein.”

psc 3 Januar, 2022 09:12