Pascal Zuberbühler lehnt Anfrage des FC Basel ab

Pascal Zuberbühler stand zuletzt in Kontakt mit seinem langjährigen Verein FC Basel, wo er die Aufgabe des Sportchefs hätte übernehmen können. Der Ex-Nati-Goalie lehnte die Anfrage allerdings ab.

Der FCB befindet sich weiterhin mitten in einer Reorganisation. In dieser Woche wurde publik, dass Verwaltungsrat Dani Büchi kürzertritt. Ein neuer CEO wird gesucht. Ausserdem soll wieder ein Sportchef installiert werden. Für diesen Posten ging David Degen laut “NZZ” auf Pascal Zuberbühler zu. Der 51-Jährige sei sogar der Wunschkandidat gewesen, heisst es. Erfolgreich war die Kontaktaufnahme nicht.

Auf Anfrage der “bz basel” begründet Zuberbühler seine Absage: “Zum Thema FC Basel kann ich nur Folgendes sagen: Es stimmt, dass ich mit dem FC Basel in Kontakt war. Mein Entscheid, bei der Fifa zu bleiben, ist kein Entscheid gegen den FC Basel, sondern ein Entscheid für die Fifa. Ich habe das Vertrauen von Gianni Infantino, konnte so viele tolle Projekte realisieren und habe in diesen 5 Jahren ein tolles Team aufbauen können. Am Schluss habe ich mich für die Fifa-Vision, für die tollen Menschen und für mein Team entschieden, die bei der Fifa arbeiten.”

Zuberbühler arbeitet seit Sommer 2017 für die FIFA und für die Technische Entwicklung im Torhüterbereich sowie als Botschafter des FIFA-Museums tätig. Neben seinem dortigen Engagement arbeitet er auch als Experte beim TV-Sender “blue”.

psc 31 März, 2022 12:04