Patrick Rahmen: “Habe Arthur Cabral gezeigt, dass er auf dem Weg in eine Sackgasse ist”

Arthur Cabral ist die schillerndste Figur des FC Basel, ganz Fussballeuropa blickt auf den Stürmer. FCB-Trainer Patrick Rahmen sah seinen Topstar schon auf Abwegen unterwegs, zeigte ihm dann aber den richtigen Weg.

Womöglich wäre Arthur Cabral ohne Patrick Rahmen an seiner Seite in ein tiefes Loch abgerutscht. Der Trainer des FC Basel machte während der schlechten Monate in der Vorsaison einige Defizite bei seinem Topstürmer aus, die Schlimmes hätten zur Folgen haben können.

“Ich habe während der neun letzten Spiele der letzten Saison versucht, mit ihm ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, und mit ihm Gespräche geführt, ihm auch aufgezeigt, dass er einen anderen Weg gehen muss, denn sonst geht es für ihn in die Sackgasse”, sagte Rahmen im Fussball-Talk “Heimspiel” auf “blue”, als er auf Cabral angesprochen wurde.

Dass Rahmen das Unheil rechtzeitig abwenden und einen guten Draht zu Cabral aufbauen konnte, lässt sich an den bisherigen Auftritten des Neu-Nationalspielers Brasiliens sehr gut erkennen. Cabral überragt im europäischen Vergleich, erzielte bereits 20 Tore (6 Vorlagen) in 17 Pflichtspielen.

“Ich konnte ihn so weit abholen, dass ich ihm dieses Vertrauen geben konnte und er es auch zurückzahlte”, ist Rahmen natürlich hocherfreut, dass seine Massnahmen gegriffen haben. “Als er dann von den Ferien zurückkam, hatte er abgenommen und war austrainiert. Das hat ihm dann Anfang Saison sehr geholfen, den Tritt zu finden.”

aoe 9 Oktober, 2021 11:58