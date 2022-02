Patrick Rahmen reagiert auf Instagram auf seine Entlassung

Patrick Rahmen hat sich am Tag nach seiner Entlassung beim FC Basel in den sozialen Medien über den Rauswurf geäussert.

Der FCB zog am Montag die Reissleine und trennte sich vom 52-jährigen Cheftrainer. Dieser hat sich nun via Instagram an die Öffentlichkeit gewandt und einige Worte gefunden. Zunächst bedankt er sich bei den FCB-Fans für den “grossartigen Support” der vergangenen Tage, Wochen und Monate. “Ich hätte mir nichts mehr gewünscht, als gemeinsam mit euch im Rücken den Titel nochmals anzugreifen und dann auf dem Barfi zu feiern”, schreibt Rahmen und führt aus, dass er im Stadion stets Gänsehaut verspürt habe, wenn die Fans das Team angetrieben hatten: “Und es erfüllt mich mit Stolz, dass ihr mich als ‘Eine vo uns’ sieht. Mir geht es genau gleich.”

Nun sei es unerwartet anders gekommen: “Ich weiss, dass auch das ein Teil des Business ist und das akzeptiere ich.” Er wünsche der Mannschaft und dem Klub, “der mir nach wie vor sehr am Herzen liegt”, viel Glück bei den bevorstehenden Aufgaben in der Meisterschaft und in der Conference League.

psc 22 Februar, 2022 19:18