Perfekt: Noah Okafor unterschreibt bei Red Bull Salzburg

Der Transfer des Schweizer Jungstars Noah Okafor vom FC Basel zu Red Bull Salzburg ist unter Dach und Fach.

Wie die beiden Klubs am Freitagabend verkünden, schliesst sich der 19-jährige Flügelstürmer dem österreichischen Topklub an. Er unterzeichnet einen Vertrag bis 2024. Als Ablöse sollen Medienberichten zufolge rund 12 Mio. Franken in Richtung Basel fliessen. Dort erlebte Okafor eine eher schwierige Hinrunde, in der er sich häufig auf die Bank setzen musste.

Sein Bestreben nach einem Auslandswechsel war in diesem Winter vorhanden – und ist nun auch erfolgreich. “Es war mein ausdrücklicher Wunsch, mich dem österreichischen Serienmeister anzuschliessen. Ich bin dem FC Basel sehr dankbar für alles, was ich hier für meine Entwicklung zum Profifussballer gelernt habe. Der Wechsel nach Salzburg kommt für mich zum richtigen Zeitpunkt”, wird der Youngster zitiert.

In Salzburg freut sich Sportdirektor Christoph Freund auf den Neuzugang: “Noah ist ein pfeilschneller, technisch starker Spieler und verkörpert sehr vieles von dem, was wir für unseren Fussball brauchen. Wir sind überzeugt, dass er in unserer Art und Weise Fußball zu spielen sein grosses Potenzial ausschöpfen wird.”

psc 31 Januar, 2020 19:10