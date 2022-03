Das ist die Polizeibilanz nach dem Spiel FC Basel gegen Marseille

Das Rückspiel des Conference League-Achtelfinals zwischen dem FC Basel und Olympique Marseille wurde aufgrund der Vorkommnisse im Hinspiel, wo Basler Fans in Südfrankreich teilweise gejagt wurden, als Hochrisikospiel eingeschätzt. Die Partie verlief insgesamt ruhig.

Wie die Basler Kantonspolizei mitteilt, waren rund 1’000 bis 1’200 Fans von OM in der Schweiz anwesend. Vor der Partie wurde beschlossen den Gästesektor zu schliessen. Dennoch waren Marseille-Fans im Stadion anwesend. Die Polizei war vor, während und nach dem Spiel in der Stadt und rund um das Stadion präsent. Aus polizeilicher Sicht kam es vor und während dem Spiel zu keinen Zwischenfällen. Nach Abpfiff musste die Kantonspolizei Basel-Stadt bei verschiedenen kleineren Scharmützeln schlichten. Insgesamt 4 Personen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen.

psc 18 März, 2022 10:38