Protest: Die Fankurven in den Schweizer Stadien bleiben leer

Die Fankurven der oberen beiden Schweizer Ligen werden am kommenden Wochenende in den ersten 15 Minuten leer bleiben.

Dies kündigt unter anderem die Muttenzerkurve an. Es ist eine Reaktion auf die Schliessung der Gästesektoren bei den Spielen zwischen dem FC Luzern und dem FC St. Gallen, die die Liga vor einiger Zeit bekanntgegeben hat. Die Muttenzerkurve schreibt dazu auf ihrer Webseite: "Am kommenden Spieltag spielen der FC St. Gallen und der FC Luzern zum ersten Mal in dieser Saison gegeneinander. Aufgrund von Kollektivstrafen gegen Fans sollen alle Begegnungen der beiden Clubs in dieser Saison ohne Gästefans stattfinden. Aus Protest bleiben die Fankurven in allen Stadien der oberen zwei Ligen während den ersten 15 Minuten leer. Die Aktion ist ein gemeinsames Zeichen der Entschlossenheit in Richtung aller Hardliner bei den Behörden und in der Politik, die seit der Wiedereröffnung der Stadien nach der Pandemie ohne Not die Repressionsschraube anziehen."

Die Muttenzerkurve verurteilt die verhängten Strafen und Konsequenzen. "Dieser Vorgang stellt eine Eskalation der Behörden dar. Seit der Wiedereröffnung der Stadien nach der Pandemie suchen politische Hardliner ohne Not die Konfrontation mit den Fans. Dies ist eine Abkehr vom etablierten Umgang mit ähnlichen Ereignissen in der Vergangenheit, der auf einem Dialog auf Augenhöhe mit Fans und Vereinen fusste", schreibt sie.

psc 3 August, 2023 13:36