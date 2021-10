Ritterschlag: Arthur Cabral wird für die Seleçao nominiert

Der Aufstieg von Arthur Cabral in dieser Saison ist am Höhepunkt angelangt: Der 23-jährige FCB-Torjäger wird tatsächlich für die Seleçao nominiert.

Die Leistungen des Topstürmers des FC Basel sind auch in Südamerika nicht verborgen geblieben. Der brasilianische Nationaltrainer Tite hat den Angreifer für die Länderspiele Brasiliens vom Oktober nominiert. “Ich war zu Hause und gegen 21 Uhr rief eine unbekannte Nummer an. Normalerweise gehe ich nicht ran, aber heute schon”, wird Arthur Cabral vom Verband zitiert. Der Anruf stammte von Juninho Paulista, dem Koordinator der brasilianischen Nationalmannschaft. “Ich erinnere mich sogar an den Teil, in dem er sich vorstellte, ich war schockiert. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern”, so der FCB-Profi weiter.

Cabral rückt für den ehemaligen Sion-Stürmer Matheus Cunha (jetzt Atlético) nach, der sich verletzt hat. Brasilien bestreitet im Oktober WM-Qualispiele gegen Venezuela, Kolumbien und Uruguay. Der Basler Stürmer könnte an der Seite von Superstars wie Neymar, Gabriel Jesus oder Thiago Silva zum Einsatz gelangen.

Über die Nomination freuen dürfte sich auch der FC Basel. Der Marktwert des Stürmers steigt in noch höhere Sphären. Ein künftiger Verkauf wir die Kassen füllen.

NOVO CONVOCADO! Arthur Cabral, jogador do Basel, foi chamado para substituir Matheus Cunha, desconvocado por lesão. Seja bem-vindo! 🇧🇷⚽️ Foto: Mauro Horita / CBF pic.twitter.com/L9NgOKcP6z — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 1, 2021

psc 1 Oktober, 2021 23:50