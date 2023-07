Sensations-Rückkehr: Timm Klose spielt wieder für den FC Basel

Timm Klose setzt seine Aktivkarriere doch noch fort und unterschreibt wieder beim FC Basel. Allerdings wird er "nur" in der U21 zum Einsatz kommen.

Die Bebbi bestätigen die Rückkehr des Innenverteidigers am Dienstag. Timm Klose unterzeichnet einen Einjahresvertrag. Der 35-Jährige lief bereits bei den Junioren und noch einmal in der Saison 2020/21 für seinen Herzensverein auf. Nun soll er mit seiner Routine dem U21-Team helfen, das neu von Trainer Denis Hediger geführt wird.

"Ich habe beim FC Thun zusammen mit Timm noch gespielt und kenne ihn deshalb schon sehr gut. Seine Aufgabe in der U21 ist einfach erklärt: Er soll einfach Timm sein. Er hat als Spieler eine beachtliche internationale Karriere gemacht und das, als einer von der Region, der die Stadt und den FCB bestens kennt. Wenn er seine Qualitäten auf und neben dem Platz ins Team einbringt, dann können die jungen Spieler schon nur anhand von Beobachtungen von ihm lernen, zu ihm hochschauen und sich an ihn halten. Timm wird auch ein Bindeglied zwischen Trainerstaff und Spieler sein, der dem Team unsere Ideen auf eine nochmal andere Art vermitteln kann", sagt Hediger zu seinem neuen Spieler.

Klose sagt: "Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe in der U21. Mein Ziel ist es den Jungs auf dem Feld ein Vorbild zu sein, an das sie sich sportlich, aber auch menschlich halten können. Ich werde dem Team mit Tat und Rat zur Seite stehen und die jungen Spieler auf ihrem Weg in den Profifussball bestmöglich unterstützen."

Timm Klose unterschreibt bei der FCB-U21. 👉https://t.co/gCpxdt5veu — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 11, 2023

psc 11 Juli, 2023 17:15